No dia da Mãe Terra, ONU pede mudança para economia sustentável

Nações Unidas, 22 abr (Prensa Latina) No Dia Internacional da Mãe Terra, a ONU defende hoje que devemos mudar para uma economia e modo de vida mais sustentável, que funcione tanto para as pessoas como para o planeta em sua diversidade.

Por isso, no meio da pandemia de Covid-19, o secretário geral das Nações Unidas, António Guterres, enfaitzou que é também urgente agir decididamente para proteger o planeta, tanto do novo coronavírus como da ameaça da mudança climática.



De acordo com cifras do Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente, uma nova doença infecciosa emerge entre os humanos a cada quatro meses, e 75% delas provêm dos animais.



Isto mostra as estreitas relações entre a saúde humana, animal e ambiental, aponta essa agência da ONU.

A Covid-19 implica agora um grande risco para a saúde pública e a economia mundial, mas também para a diversidade biológica, destaca a instituição.



No entanto, acrescenta, a biodiversidade pode ser parte da solução já que esta diversidade de espécies dificultaria a propagação rápida dos patogênicos.



Este ano, o Dia da Mãe Terra está centrado, precisamente, no papel da biodiversidade como indicador da saúde do planeta.



Atualmente, existe uma crescente preocupação pelas consequências que tem para a saúde, a perda e as mudanças na biodiversidade, que afetam o funcionamento dos ecossistemas.



Apesar dos esforços em andamento, a biodiversidade está se deteriorando em todo o mundo a um ritmo sem precedentes na história humana, alertam os especialistas.

Inclusive, estima-se que ao redor de um milhão de espécies animais e vegetais estão agora em perigo de extinção.

Ainda que nestes momentos de pandemia, a prioridade imediata seja evitar a propagação da Covid-19, esta data destaca a necessidade de abordar a longo prazo a perda de habitat e biodiversidade.



Segundo alertam especialistas, a mudança climática, as transformações provocados pelo homem na natureza, e os crimes que perturbam a biodiversidade (por exemplo, o desmatamento, o crescimento indiscriminado da pecuária e da agricultura, e o comércio ilegal de vida silvestre) podem aumentar o contato e a transmissão de doenças infecciosas dos animais aos humanos.



