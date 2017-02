Loja de brinquedos com conceito único abre no Dolce Vita Tejo

Lisboa, 22 de fevereiro de 2017 - Foi no dia 15 de fevereiro, que a Teddy Mountain chegou ao Piso 0 do Dolce Vita Tejo, trazendo consigo um conceito totalmente inovador através de uma experiência interativa, onde quem fabrica os peluches, liderando todo o processo, são as crianças.

Única na zona de Lisboa e com uma enorme variedade de peluches, na Teddy Mountain as crianças podem finalmente experimentar a magia de ver os seus novos amigos "ganharem vida". Neste espaço, são elas as responsáveis por "dar vida" e adotar os seus novos amigos. E como se processa a adoção? Primeiro escolhem o peluche e fazem uma gravação de voz. De seguida, passa-se ao comboio de enchimento, onde é colocado o coração e a gravação de voz. Para finalizar, entre uma enorme gama de roupa e acessórios, as crianças escolhem as que mais gostarem; vestem o peluche, colocam os acessórios, dão-lhe um nome e ainda recebem um certificado de adoção, declarando, "legalmente", que serão amigos inseparáveis.

A abertura da Teddy Mountain vem reforçar a posição do Dolce Vita Tejo ser um centro comercial familiar, com uma grande diversidade de espaços comerciais, lazer e entretenimento para todas as idades e gostos.

Sobre o Dolce Vita Tejo

O Dolce Vita Tejo, Centro Comercial sob a gestão da PRAGMA Management, foi inaugurado em maio de 2009 e disponibiliza cerca de 280 lojas, distribuídas por 2 pisos e 104 mil metros quadrados. Possui um parque de estacionamento coberto e gratuito.

Adquirido no início de 2015 pelo Eurofund Investments, o Dolce Vita Tejo está a implementar o inovador conceito de "shopping resort" que transforma o Centro num destino de lazer e entretenimento ao reinventar a experiência de visita através da criação de espaços cada vez mais acolhedores e da disponibilização de atividades culturais, desportivas e de ócio para as famílias.

O Dolce Vita Tejo possui na Praça Central exterior um dos maiores ecrãs permanentes da Europa, com 130m2 e tecnologia de última geração, colocando-o no roteiro dos melhores espaços da grande Lisboa para assistir a transmissões em direto e todo tipo de programação multimédia.

Integra a KidZania, parque temático lúdico e educativo único em Portugal onde "as crianças podem brincar aos adultos", experimentando mais de 60 profissões, e a primeira LEGO® Fun Factory do país, espaço gratuito que permite viver a magia do mundo LEGO®.

Disponibiliza um acolhedor Balcão de Atendimento, área de lazer com imprensa diária gratuita, work hub com acesso internet gratuito e um Espaço Solidário para apoiar ONGs e IPSS.

O Dolce Vita Tejo possui um hipermercado Jumbo e marcas de referência como Primark, Zara, H&M, MANGO, El Corte Inglés Oportunidades, Worten ou Holmes Place, além de 11 salas de cinema UCI.

No centro de 6 municípios (Amadora, Lisboa, Loures, Sintra, Oeiras, Odivelas), e com acessos privilegiados, o Dolce Vita Tejo é um destino familiar de excelência para compras, lazer e entretenimento.