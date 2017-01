"Corda sobre o abismo" : marcelo pereira rodrigues de livro novo na europa...

Por : Pettersen Filho

Filosofo e Escritor, já bastante conhecido no Brasil e no Exterior, Marcelo Pereira Rodrigues, autor de sucessos, como "Um Café com Sartre", "Pimenta, Sal & Alho", "Minhas Mulheres", dentre outros, Mineiro, de Conselheiro Lafaiete, próximo a Belo Horizonte, acaba de Lançar, em Portugal, o seu mais derradeiro Livro, se assim podemos dizer, quanto a um autor que certamente, tem muito ainda a nos mostrar, "Corda Sobre o Abismo", com subtítulo "O Elogio da Desesperança", diga-se de passagem, nenhuma alusão aos dias atuais que passamos no Brasil, de Crise Política, de Valores Existenciais, e Econômica, na verdade é um Romance ambientado em São Paulo, impresso pela conceituada Chiado Editora.

MPR, como gosta de ser chamado, para abreviar logo as coisas, também, no âmbito de seu dia a dia, e rotina literária, Edita o Jornal Cultural "Conhece-te a Ti Mesmo", através do qual possui muitos seguidores, "Um dos melhores Jornais de Cultura do Brasil", e onde apresenta Colunas, e Artigos, de outros Pensadores e Amigos, onde também pode ser lido e compreendido.

Quanto ao Livro em questão, "Corda Sobre o Abismo", Título bastante sugestivo sobre a abordagem que faz da vida, e como a encara no cotidiano, é também uma espécie de "Homenagem a Cidade de São Paulo, Romance que se passa na Capital Paulista, e traz o personagem Denizard Dias, um Professor Universitário de Filosofia, (aqui, nenhum alter ego com o autor), criticando a tudo e a todos, até que, após uma noite de bebedeira, sua vida muda completamente, vendo ruir o seu frágil castelo de cartas, o qual considerava uma vida solida.

A verve bem humorada de MPR aparece em alta nesse livro, já considerado pela critica especializada um dos melhores do autor.

Enfim "Corda Sobre o Abismo" pode ser considerado um romance de filosofia, embora sem ser pedante e maçante, um convite ao filosofar."

Livro, absolutamente interessante, desde o início, até pela forma em que o tema foi abordado, já na concepção da própria Editora Chiado, no trato com a Obra, ao descrever o Livro, e todo Livro: "Um livro vai para além de um objeto. É um encontro entre duas pessoas..."

Então, quem quiser, realmente, encontrar-se com Marcelo Pereira Rodrigues, não perca "Corda Sobre o Abismo"



ANTUÉRPIO PETTERSEN FILHO, MEMBRO DA IWA - INTERNATIONAL WRITERS AND ARTISTS ASSOCIATION É ADVOGADO MILITANTE E ASSESSOR JURÍDICO DA ABDIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO INDIVÍDUO E DA CIDADANIA, QUE ORA ESCREVE NA QUALIDADE DE EDITOR DO PERIÓDICO ELETRÔNICO " JORNAL GRITO CIDADÃO", SENDO A ATUAL CRÔNICA SUA MERA OPINIÃO PESSOAL, NÃO SIGNIFICANDO NECESSARIAMENTE A POSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, NEM DO ADVOGADO.

