Panamá: Presidente presta homenagem às vítimas da invasão dos EUA

Panamá, 20 dez (Prensa Latina) Com uma peregrinação ao cemitério Jardin de Paz, liderada pelo presidente da República, Laurentino Cortizo, os panamenhos abrem hoje um dia de luto por ocasião do trigésimo aniversário da invasão dos Estados Unidos.

Pela primeira vez, a bandeira nacional levará meio mastro em todas as instituições do país de luto e, conforme estabelecido pela recente declaração de 20 de dezembro como Dia Nacional do Luto, uma decisão qualificada por muitos como um ato esperado de justiça histórica com o vítimas de 1989.

Com esta decisão, eles começam a 'reparar as feridas que ocorreram durante a invasão; Agora é necessário que as causas da invasão reconheçam que realmente causaram esse dano ", disse à Prensa Latina Cecilio Simon, sobrevivente da agressão americana.

Ele também apontou que aqueles que 'tomaram o poder montado em tanques americanos e massacraram pessoas humildes que estavam se preparando para celebrar sua festa de Natal' devem reconhecer os danos ao povo panamenho e fechar a ferida, em referência ao governo imposto pelos invasores , que assumiu o mandato em uma base militar dos EUA.

Como parte da comemoração, as instituições culturais do país desenvolvem diversas atividades, que buscam manter a memória de um evento que marcou a história nacional.

Entre as exposições Destaca-se a invasão no 4 Times, uma jornada pelos eventos que ocorreram antes, durante e após a ação armada dos Estados Unidos, através da pintura e da videoarte.

A Comissão de 20 de dezembro, criada para investigar, esclarecer os fatos e documentar as mortes, prosseguirá em janeiro próximo para exumar 14 restos de uma vala comum no cemitério da capital, Jardín de Paz, para identificá-los.

'A idéia é encontrar a verdade, conhecer essa parte da história oculta por 30 anos; Existe um véu sobre o assunto e queremos que isso mude e que os jovens tenham a possibilidade de conhecer sua história e possam construir seu futuro com base nas raízes ', afirmou o presidente da Comissão, Juan Planells.

O cardápio da então Operação Just Cause contemplava salvaguardar a vida de 30 mil cidadãos americanos residentes no Panamá; proteger o canal e 142 locais de defesa dos Estados Unidos no país; ajudar a oposição a estabelecer uma democracia genuína e neutralizar as forças de defesa, além de capturar o general Antonio Noriega.

Mas, na tentativa, os militares americanos bombardearam bairros como El Chorrillo, causando destruição, dor e morte de um número indeterminado de pessoas indefesas, embora alguns estudiosos falem entre cinco e sete mil mortos e desaparecidos.

