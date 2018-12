Formandos do CEARTE produzem exposição de Cerâmica e Vidro

A exposição marca a transição entre o términus da formação teórica em oficina/laboratório e o início da formação prática em contexto de trabalho, e distingue-se, segundo Luís Rocha, Diretor do CEARTE, pela "elevada qualidade e contemporaneidade, dignas de profissionais do setor".

A turma do Curso de Especialização Tecnológica (CET) de Técnico Especialista em Ofícios de Arte - Cerâmica e Vidro, que teve início em maio deste ano no Centro de Formação Profissional para a Artesanato e Património (CEARTE), preparou uma exposição de produtos desenvolvidos pelos formandos, patente até ao fim de janeiro nesta instituição.

Os formandos preparam-se agora para estagiar durante 450 horas (de janeiro a abril) em empresas e ateliers de referência no setor, entre os quais, Atelier João Carqueijeiro (Matosinhos), Olaria Isabel Lacerda de Cernache (Coimbra), Olaria António Manuel Antunes (Condeixa-a-Nova), Olaria Sandra Duarte, Arte e Design - Fusão de Vidro (Espinho), Atelier Mena&Companhia (Figueira da Foz), Atelier Linhas da Terra (Caldas da Rainha), Cerâmicas Ferrão (Aradas), Cerâmica Estrela de Conímbriga (Condeixa-a-Nova) e Atelier de Cerâmica - José Fraga (Vila Nova de Gaia).

O curso de Técnico Especialista em Ofícios de Arte - Cerâmica e Vidro do CEARTE é, nos tempos atuais, uma especialização de grande relevância e oportunidade pois, para além de responder às necessidades específicas das empresas artesanais do setor da cerâmica e do vidro, permitirá aos formandos desempenhar atividades altamente qualificadas em áreas tradicionais, mas com forte conteúdo inovador e criativo. Para além disso, garante a possibilidade de ingressar em curso superior da Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, que reconhece e equivalência a 25 créditos nas suas licenciaturas.

O curso caracteriza-se pelas excelentes condições técnicas (oficinas, equipamentos, laboratórios, formadores) e pelo programa aprofundado, com disciplinas que abordam temas como Empreendedorismo, Imagem, Marca, Promoção, e Embalagem.

Os formandos que concluem este curso são "agentes do artesanato": podem ajudar a criar um verdadeiro setor das artes do fogo na região Centro, constituindo um importante instrumento de inovação territorial gerador de emprego, de competitividade e de sustentabilidade económica.

Coimbra, 19 de dezembro de 2018

