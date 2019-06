A Escola da Noite e "o homem que": novo horário às quintas-feiras e conversa sobre a obra de Augusto Baptista

A temporada de "o homem que", a instalação/espectáculo recém-inaugurada em Coimbra pel'A Escola da Noite, marca a estreia de um novo horário nas produções da companhia. À quinta-feira, dia em que o bilhete é mais barato, a sessão é às 19h00. "o homem que", construído a partir da obra multifacetada de Augusto Baptista, cruza as linguagens do desenho, da fotografia e do teatro e mantém-se em cena no Teatro da Cerca de São Bernardo até 30 de Junho. No próximo sábado, pelas 17h00, há uma conversa aberta ao público sobre a obra do autor, com a participação de Fernando Madaíl, José António Gomes e Júlio Roldão.

Há vários anos que A Escola da Noite pratica um preço mais barato às quintas-feiras. Iniciada no âmbito de uma campanha proposta pelo Ministério da Cultura, no final dos anos 90 do século XX, a iniciativa prevê para este dia da semana um preço único, com um desconto de 50% sobre o preço normal. Neste caso, isso significa que qualquer pessoa pode vir ao Teatro às quintas-feiras pagando apenas 5 Euros.

Aproveitando a temporada da sua nova criação, estreada no passado dia 6 de Janeiro, A Escola da Noite mantém o desconto e experimenta um novo horário, alargando o leque de possibilidades à disposição dos espectadores, que agora, às quintas-feiras, podem vir ao teatro ao final da tarde, antes do jantar. Nos restantes dias, mantêm-se os horários habituais: sextas e sábados às 21h30 e aos domingos a matiné, às 16h00.

o homem que

Com dramaturgia e encenação de António Augusto Barros, "o homem que" apresenta ao público o surpreendente, instigante, poético e bem-humorado universo de Augusto Baptista, artista multifacetado que "cruza escritas" e interrogações: fotografia, desenho, textos curtos e muito curtos (incluindo "enigmas" poéticos e lúdicos) e até figurações em tangram, jogo inventado na China no século XIX no qual se tornou especialista.

Na instalação/espectáculo que acabou de estrear, A Escola da Noite transpõe para o palco esta multiplicidade de formas e linguagens, convidando o público a fazer um percurso pelo Teatro que começa logo na fachada, coberta por frases enigmáticas. No interior, dispostos no foyer, no Bar/Livraria e na sala principal, há vários núcleos expositivos, que incluem fotografias, desenhos, exemplares de livros entretanto esgotados e textos de Augusto Baptista. Em palco, os actores Igor Lebreaud, Maria João Robalo, Miguel Magalhães e Sofia Lobo dão corpo e voz a mais de duas dezenas de textos do autor, alguns dos quais inéditos.

Conversa sobre a obra de Augusto Baptista

Autor que permanece afastado dos holofotes mediáticos, Augusto Baptista é, nas palavras do investigador e professor universitário José António Gomes, "um singular fotógrafo, um animador de projectos socioculturais ligados à expressão teatral e à valorização da Lusofonia, um designer gráfico, um desenhador e cartoonista (...) mas sobretudo (...) um escritor".

Com o objectivo de aprofundar o conhecimento sobre o singular universo criativo de Augusto Baptista, A Escola da Noite organiza no próximo sábado, dia 22 de Junho, pelas 17h00, uma conversa aberta ao público. Moderada pelo jornalista Júlio Roldão, a iniciativa contará com a participação de dois profundos conhecedores da sua obra: para além de José António Gomes, o jornalista Fernando Madaíl. A conversa terá lugar no Bar/Livraria do Teatro, rodeada de desenhos do autor, e tem entrada livre.

A instalação/espectáculo entra agora na segunda metade da temporada. Pode ser vista até 30 de Junho, de quinta-feira a domingo - às quintas às 19h00, às sextas e aos sábados às 21h30 e aos domingos às 16h00. Os bilhetes, cujo preço varia entre os 5 e os 10 Euros, podem ser reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 /geral@aescoladanoite.pt

TEATRO | DESENHO | FOTOGRAFIA

o homem que

a partir da obra de Augusto Baptista

A Escola da Noite