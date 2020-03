Covid-19 relatado em toda a América Latina, exceto Haiti

Havana, 19 de março (Prensa Latina) Com exceção do Haiti, até hoje todos os países da América Latina relataram oficialmente casos positivos de Covid-19, uma doença declarada pandêmica pela OMS.

O mapa de propagação latino-americano do surto registra 103 novos casos no Chile, onde o número subiu para 342, enquanto a Colômbia confirmou outros seis pontos positivos, totalizando 108.



Hoje, o Brasil registrou a quinta morte do Covid-19 e compila 428 infectados, e também 64% da população que desaprova o plano de combate à pandemia adotada pelo governo de Jair Bolsonaro, segundo pesquisa da consultoria Political Atlas.



No Peru, um relatório não oficial registrou 155 pessoas infectadas hoje, com um aumento de 10 desde ontem, e no Equador o número subiu para 199.



O Uruguai tem 79 pontos positivos, enquanto a Bolívia confirmou três novos casos, um deles em La Paz, e 15 pacientes.



A Venezuela registrou 36 casos até o momento e a vice-presidente Delcy Rodríguez anunciou que será estabelecido um transporte aéreo permanente China-Venezuela na próxima semana para transportar ajuda humanitária e médica e combater o coronavírus.



Rodríguez informou que recebeu nesta quinta-feira quatro mil kits de teste, roupas de biossegurança, medicamentos e reagentes que serão destinados aos centros de saúde.



Cuba relata 11 casos confirmados, incluindo cinco estrangeiros. As autoridades de saúde insistem que até agora o fechamento de fronteiras não é uma medida prudente, levando em consideração o nível registrado de introdução e transmissão viral no país.



No Paraguai, as autoridades de saúde monitoram 150 casos possíveis da nova cepa viral, 20 deles com suspeita de carregá-la, embora o total permaneça intacto com 11 pacientes.



A Argentina registra 92 casos e três mortes, enquanto Honduras confirmou 12 positivos, um deles um menino de quatro anos.



Os governos da Nicarágua e El Salvador confirmaram na quarta-feira os primeiros pontos positivos do Covid-19 em seus territórios.



As autoridades de saúde mexicanas informam que o país ainda está na fase um com pacientes importados, 118 confirmados com o vírus, dezenas de suspeitos e uma morte.



A Costa Rica informou 69 confirmados e um morto até ontem. Na Guatemala, há nove pontos positivos e o Panamá acordou com um toque de recolher devido à pandemia que já infectou 109 pessoas.



O novo coronavírus está se expandindo na América Latina, e os governos estão cada vez mais se esforçando para contê-lo.



