Santiago Ribeiro expõe em Moscou



Moscovo, Russia, 19/03/2018 - No próximo dia 27 de Março vai inaugurar no centro histórico de Moscovo uma enorme exposição internacional com a participação de inumeros artistas de diversos países.

Trata do projeto internacional "Prêmio de Arte Visionária" que será realizado no centro histórico de Moscou, em um dos melhores locais de exposição em Moscou - na "Casa dos Artistas de Moscou".

Santiago Ribeiro será o único artista surrealista português a participar deste importante evento na capital russa. Tendo sido convidado por seu amigo o artista russo Oleg Korolev.

No projeto Visionary Art Award 2018, as obras de arte estão incluídas nos estilos de: arte visionária, simbolismo místico, cosmismo, realismo fantástico, realismo mágico

As obras de arte que são aceites, produzidas em gêneros de pintura, gráficos, escultura, arte digital, têxteis e não-tecidos.



Curador do projeto de arte: o artista Oleg Korolev.

Produtor do projeto: o vice-presidente da União de Arte Eurasia, Fedor Filkov.

Organizadores: Eurasian Art Union e NextArt Global Art Agency.





Parceiros:

Câmara Municipal de Moscovo Câmara de Comércio e Indústria Fundação Mundial para as Artes / Ramo Russo.

Moscow Union of Artists

Site oficial do projeto "Prêmio de arte visionário"

http://visionaryart.eu/index.php/en/