Jornada de homenagens por natalício de José Martí

Havana, (Prensa Latina) O Escritório do Programa Martiano, que promove a vida e obra do Herói Nacional, José Martí, anunciou hoje aqui a jornada de homenagens com motivo do 167 aniversário de seu natalício.

Do 22 ao 29 de janeiro, os tributos ao prócer da independência defenderão a vigência de seu pensamento na sociedade cubana, que tem protagonizado múltiplos atos de desagravo contra as recentes ações de ultraje aos bustos do Maestro.

O programa de atividades contempla a vigília noturna, prevista o 27 de janeiro, com a Marcha das Tochas que transita desde a escadaria da Universidade de Havana até a Frágua Martiana nesta capital.

Por sua vez, o Memorial José Martí desenvolverá o painel dedicado aos 90 anos do intelectual cubano, Armando Hart, quem exerceu um papel essencial na divulgação da obra martiana no sistema educacional da maior das Antilhas.

Assim mesmo, a Biblioteca Nacional de Cuba premiará a XXII edição do concurso nacional Ler a Martí, que propicia a aproximação da infância e juventude à imagem do pensador, uma iniciativa catalogada pelo diretor do Escritório do Programa Martiano, o doutor Eduardo Torres Grutas, como necessária e inspiradora.

O Centro de Estudos Martianos convoca ao Colóquio Internacional sobre a chegada do Apóstolo a Estados Unidos, faz 140 anos; enquanto a Sociedade Cultural homônima rememorará o aniversário 129 da publicação do ensaio Nossa América.

A casa natal de José Martí acolherá a apresentação do texto literário que ilustra a história e evolução do recinto onde nascesse o Apóstolo e incentiva a visita de exposições transitórias que atesouram objetos patrimoniais de seu seio familiar.

Entre as organizações juvenis que renderão tributo em massa ao Apóstolo destacam a União de Jovens Comunistas e a Brigada de Instrutores José Martí, precisou o presidente do Movimento Juvenil Martiano, Yusuan Palácios, quem chamou a ligar o caráter humanista do autor da Idade de Ouro com as novas gerações.

Em Cuba, múltiplos desfiles, concursos de artes plásticas, rotas históricas, exposições museográficas e veladas culturais terão lugar em honra ao criador do Partido Revolucionário Cubano.

