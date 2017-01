Teatro infantil sobe ao palco no Dolce Vita Tejo

Lisboa, 19 de janeiro de 2017 - O Dolce Vita Tejo promove durante o mês de janeiro sessões gratuitas de teatro inteiramente dedicadas aos mais novos. Esta atividade oferece às crianças a oportunidade de se divertirem e fortalecerem a sua ligação ao teatro.

A iniciativa terá início no dia 21 de janeiro, com o espetáculo de fantoches, "A Quinta da Imaginação". No dia 22 de janeiro os mais novos vão poder assistir a um espetáculo de magia. Já no dia 28 de janeiro, o palco vai ser tomado pelos super heróis, com o teatro "Tu és um Super Herói?". Para último espetáculo, no dia 29 de janeiro, o palco está reservado para a peça "Lili, a Bruxa Pi!"

Todos os espetáculos terão duas sessões, às 12h00 e as 16h00 e decorrerão no piso 0 do Centro Comercial.

