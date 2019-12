Mary Jane Beck lança clipe para a música "Vem, Vai"

Nesta sexta (13), a drag queen baiana Mary Jane Beck lança videoclipe para a música "Vem, Vai", segundo single do EP "Passa a Bola". No novo vídeo, Mary se jogou na temática camgirl para seduzir o público.

O clipe conta com direção e edição de Rodrigo Leite e explora o universo das livesex. Prática crescente no universo pornô, já são diversas camgirls e camboys populares na internet. Pessoas que se exibem ao vivo em sites, lucrando com cliques, publicidade em suas salas e pagamentos do próprio público para estimular mais desenvoltura na transmissão. Para o vídeo Mary Jane se inspira em "Bruna Surfistinha" (estrelado por Debora Secco), que conta a história da ex garota de programa carioca, hoje empresária, que bombou na rede nos anos 2000 através através do blog onde contava as suas experiências com clientes e publicava fotos e vídeos para os seguidores.

Inovando na divulgação, a própria drag, no clima do clipe, usou aplicativos de encontros, muito comum entre o público LGBTQIA+, para divulgar o lançamento do clipe. Mary Jane comenta que além de receber muitas fotos sensuais, os usuários se interessaram pelo clipe. "Vem, Vai" tem produção musical do DJ Ober, o clipe conta com participação dos atores Rafael Bulhões e Ingridy Carvalho e tem produção de Mary Jane Beck em parceria com Angela Carballal.

Serviço

O que: Lançamento do clipe da música "Vem, Vai", de Mary Jane Beck

Onde: Dia 20/12 - Abertura do show de Marcia Short às 21h no Pelourinho (entrada gratuita) e às 23h59 na boate SAN (ingressos a partir de R$15)

Dia 21/12 - Show no bar Âncora do Marujo (Entrada R$5)

(Fotos: Divulgação)