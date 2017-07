Sábados para a infância terminam com um "Viva o Pátio!"

No próximo Sábado, 22 de Julho, A Escola da Noite faz o encerramento simbólico da temporada 2016/2017 dos Sábados para a infância no TCSB propondo uma manhã especial, que conta com a colaboração dos vizinhos e amigos do Centro de Artes Visuais. O TCSB e o CAV abrem as portas e promovem visitas guiadas gratuitas para crianças e famílias.



No final de mais uma temporada dos "Sábados para a infância", A Escola da Noite e o Centro de Artes Visuais abrem as suas portas e convidam miúdos e graúdos a visitar as instalações do Teatro da Cerca de São Bernardo e do CAV. Para além de poderem conhecer os recantos mais escondidos e habitualmente inacessíveis ao público, os visitantes vão encontrar pelo caminho as "marcas" deixadas por actividades anteriores - vídeos, fotografias, desenhos, bonecos - lembrando o que foi sendo feito ao longo do ano, nestas manhãs de Sábado e noutras actividades com crianças que tanto A Escola da Noite como o CAV dinamizam com regularidade.

A entrada é livre e no fim ainda há balões e pinturas faciais para celebrar as férias!



Sábados para a infância no TCSB e outras iniciativas para os mais novos

O programa Sábados para a infância no TCSB é desenvolvido pel'A Escola da Noite desde Janeiro de 2015. Todos os Sábados, há uma proposta para as crianças e famílias da cidade, com o objectivo de proporcionar o contacto regular dos mais novos com as diferentes expressões artísticas - teatro, dança, música, animação tipográfica, literatura, ilustração, teatro de marionetas, artes visuais, entre outras. Entre espectáculos, oficinas e sessões de leitura de contos, a programação dos "Sábados para a infância", cada vez mais acarinhada pelo público da cidade, já recebeu quase 4 mil espectadores. Na temporada que agora termina, foram realizadas 56 sessões, às quais assistiram perto de 1.500 pessoas. Ainda em Julho, e como é habitual no último sábado de cada mês, haverá ainda tempo para receber Cláudia Sousa, no dia 29, com uma nova sessão de "Flores de Livro - leitura de contos para a infância".

A estas iniciativas somam-se ainda, no capítulo das actividades especialmente pensadas para os mais novos, as diversas sessões para o público escolar (em todos os escalões etários) e as oficinas artísticas nas férias, também com uma afluência crescente. Este Verão, duas das três oficinas programadas tiveram a sua lotação esgotada, incluindo aquela que está a decorrer esta semana, entre 17 e 21 de Julho: "Cartazes, cabeças cabeludas e Sophia: férias ilustradas no TCSB", dirigida por Ana Biscaia.



"Histórias Perversas" em ante-estreia a 26 e 27 de Julho

Como anunciado anteontem, a programação do mês tinha uma surpresa reservada. A 26 e a 27 de Julho (quarta e quinta-feira), A Escola da Noite apresenta a sua nova criação em duas ante-estreias, com entrada livre. "TOMEO Histórias Perversas" assinala os 25 anos da companhia com o regresso à obra de Javier Tomeo, autor de "Amado Monstro", o espectáculo com que o grupo iniciou o seu percurso.

Com dramaturgia, encenação e espaço cénico de António Augusto Barros, "TOMEO Histórias Perversas" inclui 26 textos seleccionados a partir das obras "Histórias Mínimas", "Cuentos perversos", "Inéditos y Reescrituras", "Los nuevos inquisidores", "Problemas oculares" e "Bestiário". Aqui se encontrarão (muitos) míopes, pais que vêem gigantes onde filhos vêem moinhos, assassinos que saltam da tela de cinema, crianças que partem a lua em pedaços, esqueletos que falam, capitães que desertam, leões que choram e muitas outras coisas que nem sempre "saem à medida dos nossos desejos". A par do trabalho dos três actores da companhia que se desdobram em dezenas de personagens, sobressai nesta produção o artesanal e sofisticado dispositivo cénico e as preciosas contribuições artísticas de Ana Rosa Assunção (figurinos e adereços), Jorri (música), Eduardo Pinto (vídeo) e António Rebocho (iluminação).

Com a apresentação destas duas ante-estreias, A Escola da Noite encerra o período de trabalho iniciado há mais de três meses. Depois do regresso de férias e das últimas afinações, "TOMEO Histórias Perversas" terá a sua estreia e a sua temporada regular em Coimbra ao longo do mês de Setembro.

Pedro Rodrigues

TCSB