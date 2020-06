Economia brasileira registra queda acentuada em abril

Brasília, 18 de junho (Prensa Latina) O Índice de Atividade Econômica Brasileira (IBC-Br) contraiu 15% em abril em relação ao mesmo mês de 2019, em meio à pandemia de Covid-19, segundo dados publicados hoje pela Banco Central.

O IBC-Br ajustado sazonalmente (para o período) diminuiu 9,73% em abril em comparação a março deste ano.



Com esse resultado, ocorreu a maior retração mensal da série histórica, iniciada em janeiro de 2003.



Foi o segundo mês seguido de um acidente, segundo dados revisados ??pelo Banco Central. Em janeiro, houve um aumento de 0,06%, em fevereiro, uma expansão de 0,31 e em março, uma queda de 6,16 em relação ao mês anterior.



Nos doze meses encerrados em abril, o indicador caiu 0,52%. No ano, o IBC-Br registrou queda de 4,15%.



O IBC-Br é uma forma de avaliar mensalmente a evolução da atividade econômica brasileira e ajuda o Banco Central a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic.



Esse índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e serviços, agricultura e pecuária, além do volume de impostos.



Mas o indicador oficial para medir o desempenho da economia é o Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, publicado trimestralmente.



