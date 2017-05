Ex-BBBs se unem em projeto beneficente

Quem fizer doações para o projeto poderá ganhar look de um participante do programa e passar um dia com um deles

Os participantes do Big Brother Brasil 17, Vivian, Mayara, Roberta, Antônio, Manoel, Pedro, Daniel, Elis, Ilmar, Rômulo, Ieda e Luiz Felipe estão apoiando o evento beneficente Anjos de 4 Patas, que ajudará instituições que apoiam crianças portadoras do vírus HIV, violência doméstica, câncer e animais abandonados. Os ex-BBBs doaram as roupas usadas na final do programa para um sorteio, que ainda levará um sortudo para um passeio com tudo pago.

Para participar é muito simples. Basta entrar no site www.anjosde4vidas.com.br, adquiriu seu cupom e concorrer.

Emily e Mayla não participarão da festa, pois ambas têm compromisso profissional na data . Além disso, elas já doaram seus looks para outras pessoas. Em compensação, as gêmeas ajudaram de outras maneiras, como na divulgação, na causa.

O evento será para apenas convidados e terá um Live que transmitirá para todo o Brasil o sorteio dos cupons. Essa megafesta acontecerá no dia 12 de julho em um prédio comercial na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

