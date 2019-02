CEARTE quer melhorar as qualificações da população da Região de Coimbra

O Centro Qualifica do CEARTE já certificou Agentes de Geriatria no Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa e prepara-se agora para iniciar processos de RVCC na vertente escolar - nível básico (9º ano) e nível secundário (12º ano).

O Centro Qualifica do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CQ-CEARTE) encontra-se a promover processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) dirigidos a organismos públicos (municípios, juntas de freguesia, escolas, IPSS's), empresas (comércio, indústria, serviços, etc.), hotéis, restaurantes, e outras entidades, pertencentes ao território da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares).

O CQ-CEARTE desenvolve estes processos gratuitamente e de forma flexível (por exemplo, podem ser realizados em horário pós-laboral e nas instalações da entidade), contribuindo para o cumprimento do requisito legal da formação profissional em contexto de trabalho.

Luís Rocha, Diretor do CEARTE, sublinha que "estes processos têm consequências inequívocas na eficácia dos serviços que os trabalhadores prestam e na autoestima dos trabalhadores". Este é, por isso, "um passo decisivo na sua qualificação profissional e aprendizagem ao longo da vida", acrescentando que "o reconhecimento formal das suas competências poderá constituir uma alavanca para outras metas, quer a nível pessoal, quer profissional". Por outro lado, Luís Rocha realça o papel fundamental das instituições que devem "apostar mais na qualificação dos seus trabalhadores, como sinónimo de garantia de qualidade dos seus serviços, e simultaneamente, de boas-práticas de gestão de recursos humanos e de desenvolvimento organizacional sustentado".

O CQ-CEARTE é um dos centros operacionais a nível nacional do Programa Qualifica - uma iniciativa do Governo que tem por objetivo melhorar os níveis de educação e formação dos adultos, contribuindo para a melhoria dos níveis de qualificação da população e a melhoria da empregabilidade.

Dispõe de um serviço de informação, aconselhamento e encaminhamento para ofertas de educação e formação profissional, e desenvolve processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), na vertente escolar, profissional ou de dupla certificação.

O RVCC Escolar corresponde a uma certificação de nível básico (9º e 12º ano), enquanto que o RVCC Profissional constitui uma certificação para maiores de 18 anos que têm experiência de trabalho em determinada área mas que não possuem nenhum diploma que o comprove (Cozinheiros(as), Técnicos(as) de Ação Educativa, Agentes em Geriatria, Costureiros(as) - Modista/Alfaiates, Cuidadores de Crianças, Eletricistas de instalações, entre outros).

Ambos decorrem uma a duas vezes por semana e têm a seguinte estrutura: sessões de 2 horas para construção de Portefólio, 17 sessões de 3 horas com formadores (sessões teórico-práticas e formação), sessão de preparação para a prova, e Prova final/Apresentação.

Entre as entidades que já confiaram a qualificação dos seus trabalhadores encontram-se, entre muitos outros, o Agrupamento de Escolas de Ansião, a Câmara Municipal de Alvaiázere, a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, a Câmara Municipal de Mira, a Casa do Povo de Quiaios, a Obra de Promoção Social do Distrito de Coimbra, o Centro Paroquial de Solidariedade Social de Arazede, a Santa Casa da Misericórdia da Lousã e a Santa Casa da Misericórdia de Penela.

Para solicitar mais informações ou agendar uma reunião, poderá fazê-lo através do telefone 239 497 200 ou do email geral@cearte.pt.

Coimbra, 14 de fevereiro de 2019