Acampamento Ecolojovem - "Em movimento por uma vida melhor"

24 a 27 de Agosto de 2017 no Parque de Campismo de Monsanto, Lisboa

A Ecolojovem - Os Verdes, Juventude do Partido Ecologista - Os Verdes, irá realizar de 24 a 27 de Agosto, mais uma edição do seu acampamento que juntará os jovens ecologistas vindos de todo o país. Para os jovens ecologistas, este acampamento reverte-se da maior importância, uma vez que é nele que temos a possibilidade de nos unir e debater diversas temáticas, partilhar experiências e, sobretudo, encontrar soluções para os diferentes problemas com que nos deparamos diariamente.

Este ano, sob o lema "Em movimento por uma vida melhor", enquadrado no âmbito da Juventude CDU e das eleições autárquicas de 1 de Outubro, os jovens ecologistas reunirão com o objetivo de debater diversas temáticas relacionadas com o distrito de Lisboa e com a defesa do poder local democrático.

Estão programadas atividades e ações em defesa de causas ecologistas nas quais Os Verdes têm tido voz ativa: na área dos transportes, mobilidade e alterações climáticas, como a defesa da linha ferroviária de Cascais, nas áreas dos espaços verdes e florestas, como a defesa do Parque Florestal de Monsanto, nas áreas da produção e consumo local, como a valorização dos produtos regionais, entre outras.

Mais uma vez se espera que este acampamento seja um momento de afirmação da juventude ecologista em Portugal e que permita encontrar soluções para garantir os direitos da juventude e o direito a viver num ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, para que possamos, em cooperação, viver num planeta ambientalmente sustentável onde valores como a paz, harmonia e liberdade sejam uma realidade para todos.

PROGRAMA

5ª FEIRA, 24 DE AGOSTO

Tarde

Reunião com a Câmara Municipal de Loures

Receção ao Campismo

Noite

Jantar-jogo com produtos regionais

6ªFEIRA, 25 DE AGOSTO

Manhã

Viagem de comboio em defesa da Linha de Cascais

Piquenique no Jardim Municipal de Oeiras

Tarde

Workshop de Socorrismo

Canoagem no Jamor

Noite

Jantar e Conversa Ecologista em Oeiras - "Mobilidade e Alterações Climáticas" - com a presença da Deputada Heloísa Apolónia e candidata da CDU à presidência da Câmara Municipal de Oeiras

SÁBADO, 26 DE AGOSTO

Manhã

Caminhada em defesa do Parque Florestal de Monsanto - com a presença de João Ferreira, eurodeputado e candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal de Lisboa (a confirmar)

Almoço no Parque de Campismo

Tarde

Acão "Uma ideia para uma vida melhor"

Noite

Jantar no Parque de Campismo

Convívio

DOMINGO, 27 DE AGOSTO

Manhã

Convívio e almoço

A Ecolojovem "Os Verdes"