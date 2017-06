Tragédia: Fogo florestal em Portugal

61 mortos, 60 feridos é o registro do incêndio florestal no centro de Portugal, onde uma mistura fatal de zero umidade, calor intenso e vento criou a tempestade de fogo perfeita.



Pedrógão Grande. Sábado à tarde, distrito de Leiria, no centro de Portugal, uma área fortemente florestada, principalmente com pinheiros e eucaliptos. Temperatura acima de 40 graus Celsius (106F), condições secas.

O incêndio provavelmente foi causado por uma tempestade (trovoada seca), mas as autoridades estão ainda investigando.



Para dar uma idéia da escala, 692 bombeiros e 224 veículos foram usados para combater as chamas. 47 pessoas foram queimadas dentro de seus carros, ou ao lado destes enquanto o vento varria as chamas por cima da estrada.



Os incêndios florestais são comuns nas áreas fortemente florestadas de Portugal, mas esta é a pior tragédia nos últimos cinquenta anos.