Ambulantes do Recife

Recife, março de 2018

Fotografias e texto de Clóvis Campêlo



Segundo o site Nova Democracia, vendedores informais bloquearam as pistas na Praça do Derby, região central de Recife, na manhã do dia 6 de fevereiro, em protesto pela falta dos kits de fardamento, um tipo de material de identificação distribuídos pela prefeitura para garantir a segurança dos trabalhadores.



Os ambulantes se reuniram em frente à estação do BRT, com faixas, cartazes e segurando caixas térmicas utilizadas no trabalho. Algumas das faixas dizem a mensagem "ambulante não é ladrão".



Pelo que consta, o protesto aconteceu por que o material distribuído anteriormente pela Prefeitura não abrangeu a todos os ambulantes da área.



E embora reconheçamos o direitos de todos sobreviverem no mercado informal, não há a menor dúvida de que o comércio ambulante necessita de um mínimo de organização visando a segurança de todos, vendedores e consumidores.



Talvez o enfoque deva até se estender ao comércio nas praias do Recife, onde se vende e se compra de tudo um pouco, inclusive os famosos "raspa-raspa". Eu mesmo já consumi até raspa-raspa de macaíba, uma delícia que oferecida apenas por um dos vendedores do produto.



A carrocinha acima inspirou-se em um elemento da cultura de massa - Frozen - para colorir-se e para oferecer o seu produto de maneira mais colorida. Ao meu ver, uma iniciativa válida e inserida no contexto.

