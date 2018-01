Economia de Belarus cresce 2,4% em 2017

O Produto Interno Bruto (PIB) da República de Belarus cresceu 2,4% no ano de 2017, informou nesta terça-feira (16) o primeiro-ministro do país, Andrei Kobiakov (foto).

Segundo comunicou o premiê, durante sessão da Presidência do Conselho de Ministros, o ritmo de crescimento do PIB no ano passado foi de 102,4%, superando o prognóstico de 101,7%.

Desse modo, foi assegurado o alcance dos parâmetros de crescimento da economia estabelecidos pelo atual plano quinquenal e se compensou o retrocesso ocorrido em 2016, segundo relata a agência estatal BelTA.

Já para 2018, Kobiakov afirmou que entre as "tarefas principais do crescimento equilibrado da economia" estão o aumento e a diversificação da exportação, a capacitação de investimentos e a criação de novos postos de trabalho.

Pravda.Ru