Fashion Week de Nova York abala as estruturas do mundo da moda

Designer de moda carioca, Luiza D'Angelo fala sobre as principais tendências das passarelas

A New York Fashion Week deste ano teve início na última sexta-feira (6) e vai ocorrer até o próximo sábado (14), abalando todas as estruturas do mundo da moda com inovações e tendências super estilosas.

A designer de moda brasileira Luiza D'Angelo, que também é influenciadora digital (com mais de 300 mil seguidores no Instagram) e já participou do reality show Alto Leblon, vem acompanhando todas as novidades de perto, já que está em Nova York.

"Nessa temporada dos desfiles o que continua super em alta são as transparências, peças em alfaiataria e o neon, principalmente nos acessórios, como bolsas e sapatos. As estampas floridas também aparecem como protagonistas em vestidos e saias, por exemplo", ressaltou.

Desde que chegou na cidade, Luiza teve a chance assistir desfiles de marcas muito famosas, como Tory Burch, além de outras grifes e estilistas como 3ZM, Lu Yang, Elf Sack, Amnesia, KavenLiu Dimor, Wear the Future e Collective.

"O que está aparecendo muito também são as composições de looks com tênis e sandálias de velcro com duas tiras, além de mix de estampas bastante coloridos e momjeans", contou.

Na quarta-feira (11), a designer de moda carioca também compareceu ao re-see da renomada Michael Kors.

"Outra unanimidade na passarela são as mangas bufantes estruturadas", afirmou.

Foto Divulgação/ Black Comunicação