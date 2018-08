Rainha do soul, Aretha Franklin morre aos 76 anos

A ícone da música soul Aretha Franklin morreu, cercada por sua família e amigos em sua casa em Detroit, após uma longa batalha contra um câncer. Ela tinha 76 anos.

Franklin cancelou dois concertos marcados para abril e março deste ano e não apareceu em público desde que participou da festa da Elton John AIDS Foundation em Nova York em novembro passado.

Sua última apresentação pública foi no Mann Center, na Filadélfia, em agosto de 2017.

Aretha Louise Franklin nasceu em Memphis, no estado de Tennessee, em 25 de março de 1942.

Ela gravou seus primeiros discos aos 14 anos na igreja batista de seu pai, Clarence LaVaughn Franklin, um pastor.

A cantora começou como estrela gospel adolescente, mas não bastou nem uma década para ela se tornar um dos maiores nomes do rhythm and blues surgido nos anos 40 com influências como jazz e corais de igreja.

Aretha ganhou os apelidos de "rainha do soul" e "dama do soul" e seu primeiro sucesso estrondoso foi a canção "Respect" (1967).

Em toda sua carreira, Aretha Franklin recebeu 18 prêmios Grammy, incluindo um pelo conjunto da obra.

Em janeiro de 2009 ela cantou na posse do presidente americano Barack Obama. Em 1987, ela se tornou a primeira mulher a entrar no Hall da Fama do Rock and Roll.

http://www.patrialatina.com.br/rainha-do-soul-aretha-franklin-morre-aos-76-anos/

Foto: By Boss Tweed from New York - Aretha Franklin at the US Open 2011, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16474855