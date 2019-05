Celebram em Cuba aniversário 60 de Lei de Reforma Agrária

Providência, Cuba, 17 mai (Prensa Latina) O aniversário 60 da assinatura da Lei de Reforma Agrária pelo líder da Revolução cubana, Fidel Castro, que erradicou o latifúndio e repartiu a terra ao campesinato da ilha, se celebrou hoje aqui.

Durante um ato político-cultural na oriental província de Granma, o segundo secretário do Comitê Central do Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, declarou que a rubrica da mencionada lei no coração da Serra Maestra, marcou uma meta de enorme transcendência para o país, pois 'mais que uma reforma agrária se produziu uma Revolução agrária'.



'Por muito que se empenhem os inimigos da Revolução em distorcer a história, a verdade irrebatível é que a Lei de Reforma Agrária foi absolutamente justa, eliminou a marca do latifúndio', destacou Machado Ventura.



Assim mesmo, agregou que a assinatura da referida legislação levou o socialismo aos campos da maior das Antilhas, e foi um triunfo das ideias de dirigentes proletários da nação que jamais fizeram distinção entre o trabalhador da fábrica e o do surco.



Ao referir à ativação do Título III da Lei Helms-Burton, o dirigente da nação caribenha afirmou que seja qual seja a decisão de qualquer juiz estadunidense supondo que alguém lhe ocorresse reclamar todo o que se criou com tanto sacrifício, 'vão conhecer em sua pele que é um ônus ao machete mambi'.



Por sua vez, a jovem camponesa e mestrado em ciências em Educação Yaneisis Fonseca referiu-se à situação dos homens e mulheres do campo dantes do triunfo da Revolução cubana, e como com a promulgação da Lei de Reforma Agrária os camponeses se fizeram donos de suas terras.



Na celebração também se exigiu o cesse do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelo Governo de Estados há quase seis décadas. Ademais, receberam reconhecimento várias províncias do país destacadas na produção de alimentos.



Ao ato assistiram dirigentes do Partido Comunista, presidentes dos comitês provinciais da Associação Nacional de Agricultores Pequenos, heróis do trabalho da República de Cuba, bem como camponeses da zona.



