Bombardeamentos da «coligação internacional» matam 22 civis em Raqqa

Num dos ataques, os caças destruíram um camião onde seguiam pessoas que trabalhavam nos campos de algodão próximos da aldeia de al-Akershi, matando oito pessoas, cinco das quais mulheres, revela a Prensa Latina, com base na informação hoje divulgada pela imprensa de Damasco.

Mais 14 civis perderam a vida em ataques contra a aldeia referida, na sua maioria mulheres e crianças, havendo ainda a registar 12 feridos e extensos danos materiais em casas e propriedades. Teme-se que o número de vítimas mortais venha a aumentar, já que muitos dos feridos se encontram em estado grave.

Recorde-se que, com o pretexto de combater o Daesh na Síria, a coligação liderada pelos EUA tem realizado ataques aéreos no país árabe desde Setembro de 2014 - sem autorização do Governo de Damasco e sem um mandato das Nações Unidas -, sendo acusada com frequência de matar civis.

Estima-se que mais de 400 mil pessoas tenham morrido como consequência da devastação da guerra na Síria, desde Março de 2011. O Exército Árabe Sírio - com o auxílio de forças militares russas e outros aliados - viu-se obrigado a combater diversas organizações terroristas, patrocinadas por potências ocidentais e regionais, no território nacional.

