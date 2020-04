O custo de uma 'simples gripezinha' (+Fotos)

Por Deisy Francis

Havana, 12 abr (Prensa Latina) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou a ameaça do novo coronavírus e considerou-o, de início, como uma 'simples gripe'. Disse que era uma invenção dos democratas, seus oponentes políticos, o que implicou respostas tardias e mensagens contraditórias sobre uma pandemia que supera em muito o 1,5 milhão de contágios no mundo.

A burocracia federal estragou a rápida produção de provas para o vírus e as críticas choveram, enquanto as reservas de materiais e equipes médicas vitais eram limitados.

O poderoso e rico país do norte não estava preparado para enfrentar a propagação de um vírus que em poucas semanas -o primeiro caso se registrou no final de janeiro- elevou à categoria de cifras dramáticas as de contágios e mortos nos Estados Unidos, ganhando o triste qualificativo de epicentro da pandemia a nível global.

Apesar da gravidade da situação epidemiológica, Trump nega-se a ordenar a quarentena federal alegando um apego ao federalismo e a constituição. Significa deixar aos governadores tomar as medidas que considerem adequadas em seus territórios.

Ao menos oito estados da União não têm tornado efetiva a ordem de Ficar em casa, também conhecida como 'Stay-at-home' e 'Shelter-in-Place', e muitos aplicaram a restrição faz pouco tempo.

Quando se preveem semanas tristes e dolorosas por vir, insiste o chefe da Casa Branca em mencionar uma 'luz ao final do túnel' e aconselhar o uso de medicamentos sem evidência científicas de eficácia para tratar a letal afecção respiratória que provoca a cepa do coronavírus SARS-Cov-2.

Nesse cenário caótico, estados como Nova York colapsam. São conhecidas as públicas intervenções do governador Andrew Cuomo, quase suplicando à administração federal o envio de ventiladores para a respiração assistida diante da incapacidade dos hospitais de satisfazer a demanda.

Só durante o dia 7 de abril, Nova York registrou 731 mortos, ainda que para essa data o número de investimentos em unidades de cuidados intensivos começava a diminuir. Nova York e a cidade homônima, que representam quase a metade das estatísticas totais do país, são o pior reflexo do grande drama nacional.

Ao mesmo tempo, periódicos como o influente The New York Times asseguram que a maioria dos doentes pela Covid-19 nos Estados Unidos, hoje por hoje, não recebem a atenção até que sua condição seja crítica, 'o que com frequência é demasiado tarde'.

(Tomado de Orbe)

