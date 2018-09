Ministro da Defesa do Irã: EUA criam caos no sistema internacional

Os Estados Unidos criaram o caos no sistema internacional e usam todos os meios, incluindo grupos terroristas, para alcançar seus objetivos, disse O general de brigada Amir Hatami no sábado.

O ministro da Defesa do Irã fez as declarações em uma reunião de sábado com o general Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central da China, em Pequim.

Violar as regras internacionais, travar guerras comerciais e negligenciar acordos internacionais, incluindo o Plano Integral de Ação Conjunta (JCPOA), estão entre as medidas adotadas pelos Estados Unidos que minaram a segurança e a ordem globais, disse ele, acrescentando que os EUA não se importam com isso. interesses de outros atores e países.

A Ásia Ocidental se transformou em um dos principais centros de crise do mundo, disse ele, acrescentando que o terrorismo, o extremismo e o separatismo, apoiados por Estados trans-regionais, agravaram a situação.

Grupos terroristas conseguiram tomar cerca de 90 por cento do território da Síria, mas a nação síria, o governo e as forças armadas, juntamente com a ajuda do Irã, Rússia e Hezbollah, conseguiram reprimir os terroristas em coordenação uns com os outros, continuou ele.

Descrevendo o apoio da China ao governo sírio no âmbito internacional como "muito influente", Hatatmi disse que os terroristas na Síria estão quase no estágio final da derrota.

Os dois lados conferiram ainda as mais recentes questões regionais e internacionais, a cooperação em defesa e formas de melhorar os laços bilaterais.

http://www.iranews.com.br/ministro-da-defesa-do-ira-eua-criam-caos-no-sistema-internacional/

Foto:

Pars Today