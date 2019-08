Venezuela e Rússia fortalecem cooperação técnico-militar

Caracas, 16 ago (Prensa Latina) Rússia e Venezuela fortalecem hoje seus vínculos na esfera técnico-militar com a assinatura de um conjunto de acordos, anunciou o ministro de Defesa de Venezuela Vladimir Padrino.

Em sua conta oficial no Twitter, Padrino assinalou que sustentou um encontro a véspera com seu par russo General Serguéi Shoigú, onde assinaram vários convênios em matéria de educação, capacitação e exercícios combinados nos âmbitos terrestres, aquáticos e aéreos.



Durante a reunião realizada em Moscou, onde se encontra o ministro venezuelano para participar no ato da cláusura dos Jogos Internacionais Militares 2019, ambos militares reafirmaram sua defesa da autodeterminação dos povos e o respeito à soberania ante os ataques dos eixos imperiais.



Shoigú, declarou que seu país apoia a política exterior de Caracas e sua resistência em frente às tentativas de Washington de promover um golpe de Estado no país Sul-Americano.



' Apoiamos os esforços dos líderes da Venezuela para aplicar uma política exterior independente e contrarresposta as tentativas de Estados Unidos de mudar o Governo legitimamente eleito', afirmou o ministro russo, citado pelo portal site Atualidade RT.



