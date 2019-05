Marcos Pasquim, Lexa, Jojo Todynho e outros famosos em festa de design de interiores

Na noite da última terça-feira (07), a cidade de São José dos Campos, situada no interior do estado de São Paulo, praticamente parou com a mega festa de aniversário do dono do escritório, arquitetura e design de interiores Júnior Pacheco.



O evento foi realizado no 'Pátio Eventos', localizado no bairro de Vila Betania e reuniu um grupo seleto de 200 convidados para juntos festejarem os 28 anos do empresário, assim como a sua boa fase profissional, que vem de vento em popa, seguindo de São José para o Brasil inteiro, com obras nos mais variados estados.



Logo na entrada os convidados foram surpreendidos com um magnifico painel decorativo composto por cerca de cinco mil balões estilizados, todos vindos do exterior, além de uma obra de arte com as iniciais JP do nome do aniversariante e muitas outras decorações com balões contendo até a logo marca do empresário, que ao todo levou o tempo de produção de quatro dias entre enche-los e decora-los. Outro detalhe bastante curioso, foi a mesa principal composta por 28 bolos de aniversários, sendo cada um deles decorado com uma palavra de otimismo, que variavam desde Fé, Esperança, Amor, Paz, Saúde, Coragem, Sonhos, entre outras.



Entre os convidados Vips, estavam o ator da Rede Globo, Marcos Pasquim, que atualmente está produzindo a peça teatral 'Um Casamento Feliz', além de ser amigo de Júnior o aniversariante, que está com um projeto de decoração em sua residencia no Rio de Janeiro.



Também marcaram presença a cantora Jojo Todynho, que operou recentemente os seios e impressionou a todos ao exibir um corpo mais exuberante onde eliminou cerca de 16 kilos com dieta e exercícios em academia, a drag queen Salete Campari, a jornalista Simone Sampaio que já participou do reality 'A Fazenda' e considerada a Rainha das Rainhas no Carnaval Paulistano, o repórter Rafael Pessina, além da atriz e apresentadora Monique Evans, que estava acompanhada de sua namorada, a DJ Cacá Werneck, que foi uma das atrações da festa e chamou muito atenção ao exibir um corpo definido com barriga chapada, enquanto agitou a pista de dança.



Outro ponto forte da festa foi a cantora Lexa que realizou um show exclusivo com duração de pouco mais de uma hora, cantando suas principais músicas, assim como de outras cantoras, colocando todos para requebrar até o chão.



"Estou no meu melhor momento profissional, com muitos projetos em destaques, além de estar lançando uma coleção de sungas com estampas incríveis, todas idealizadas por mim", afirma Júnior em êxtase.



O aniversariante ainda complementou: "A festa foi incrível, muito mais do que eu esperava. Consegui reunir amigos e familiares em momentos que serão eternizados para mim e certamente são momentos como estes que fazem a vida valer a pena".



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação