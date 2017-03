Semana de contacto com a população acrescenta confiança na vitória.

Sábado, 18 de Março, apresentação pública de Regina Janeiro, candidata da CDU à Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Fazer hoje o futuro no concelho de Vila Franca de Xira continua a ganhar forma concreta e entusiasmo com as acções de contacto com a população e os trabalhadores levadas a cabo pela CDU.

Iniciativas no centro de Alverca, no Bom Sucesso, em Alhandra, em Vila Franca de Xira, em Vialonga, no Sobralinho, e um dia inteiro de contacto com os trabalhadores da Câmara Municipal de Vial Franca de Xira com a participação de Regina Janeiro acrescentaram a confiança na dinâmica de vitória em que a CDU está empenhada.

Durante esta que foi a primeira semana de divulgação da candidatura e projecto da CDU foram muitas as expressões carinho, força e apoio empenhado. Foram sobretudo claras as manifestações de incentivo comprometido com a CDU para concretizar a necessária mudança no concelho.

O conjunto das iniciativas realizadas demonstraram-se importantes para ouvir as nossas gentes, aprofundar conhecimento e discutir propostas de solução para os problemas concretos das pessoas. É este caminho de auscultação e integração nas soluções que a CDU quer continuar a percorrer.

A apresentação pública da candidatura de Regina Janeiro à presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, realiza-se no próximo sábado, 18 de Março, pelas 16 horas, na Rua Almirante Cândido dos Reis (Rua do Chave D'Ouro), em Vila Franca de Xira, para onde convidamos desde já toda a comunicação social a estar presente.

A Comissão Coordenadora da CDU em Vila Franca de Xira