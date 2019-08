França pede fim da injustiça contra Lula da Silva

Paris, 13 ago (Prensa Latina) O Comitê de Solidariedade da França com Luiz Inácio Lula da Silva lançou hoje na capital uma campanha de recolhimento de assinaturas e a sensibilização dos cidadãos em clamor da liberdade do ex-presidente brasileiro.

Em diálogo com a Prensa Latina, Carla Sanfelici, uma das integrantes do movimento, pediu ajuda com a contribuição de assinaturas para franceses e estrangeiros, entre eles políticos e diplomatas.



Também estamos interagindo com as pessoas das proximidades do Centro Pompidou, uma zona parisiana muito conhecida, porque na França existe desconhecimento e silêncio midiático em torno do caso de Lula, acrescentou.



O líder e fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) está na prisão desde abril de 2018 por supostos cargos de corrupção, que nunca foram provados.



Muitos seguem sem saber que se trata de um prisioneiro político e que a luta por sua causa não é só uma questão de justiça, é o centro hoje da luta de classes, opinou Sanfelici.



De acordo com a ativista, o preso do político de 73 anos não pode ser visto como um fato isolado, já que faz parte de uma ofensiva com componentes que vão desde a facilitação da chegada ao poder do representante da extrema direita Jair Bolsonaro até a tentativa de derrotar os governos da Venezuela, Cuba e Nicarágua.



Sanfelici explicou que as ações desta terça-feira coincidem com protestos no Brasil de estudantes e movimentos sociais em rejeição a cortes orçamentais no ensino e à reforma da previdência social, e em defesa da educação pública.



O Comitê de Solidariedade da França com Lula integra o entre outros o Partido Comunista, a França Insumisa, a Associação França Cuba, o movimento Colômbia Humana, o núcleo do PT em Paris, Morena França, o POI e o Coletivo Revolucionário de Equatorianos na França.

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=25217&SEO=franca-pede-fim-da-injustica-contra-lula-da-silva