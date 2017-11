Canal de vídeos sobre a Coreia do Norte lança campanha de financiamento

O canal no Youtube "Juche TV", com vídeos em língua portuguesa sobre a Coreia do Norte, lançou uma campanha permanente de financiamento coletivo no site Apoia.se para que possa levar adiante o trabalho de difusão audiovisual.

"Para poder manter e ampliar o conteúdo e a periodicidade do canal, com ao menos três vídeos por semana, a Juche TV precisa do apoio financeiro daqueles que simpatizam com a Coreia do Norte e acreditam que é importante mostrar a realidade do país para fazer um contraponto às mentiras diárias dos meios de comunicação", diz o comunicado.

Os idealizadores do canal pedem contribuições para poder legendar vídeos em outros idiomas e produzir vídeos próprios. A meta atual é atingir 850 reais por mês para que isso se torne possível, postando assim entre dois e três vídeos por semana.

Serviço

Endereço da campanha: https://apoia.se/juchetv

Enderço do canal no Youtube: https://www.youtube.com/c/JucheTV

Pravda.Ru