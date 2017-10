Fundo Soberano de Angola anuncia actualização dos investimentos do segundo trimestre de 2017. O total de activos aumentou 60 milhões de dólares perfazendo 5,05 Mil milhões de dólares

Os Fundos de Private Equity realizaram investimentos de 459 milhões de dólares em Angola e a nível da região da África subsariana

Londres, 12 de Outubro de 2017 - O Fundo Soberano de Angola (FSDEA) anunciou hoje a actualização dos seus investimentos do segundo trimestre de 2017, cobrindo o período de 1 de Abril a 30 de Junho de 2017.

No final deste período, os activos totais do Fundo estavam avaliados em 5,05 Mil milhões (m.M) de USD, destacando-se o seguinte:

Osactivostotais do FSDEA aumentaram para 5,05m.M. USD de 4,99m.M. USD em 2016;

48% da carteira total foi dedicada aactivosna África subsariana, 28% na América do Norte, 18% na Europa e 6% no resto do mundo;

A carteira de investimentos líquidos do Fundoobteveumresultadobrutode 67,27 Milhões deUSD;

Os investimentos líquidos em Rendimento Fixo foram avaliados em 891 Milhões deUSD, representando 18% da carteira total;

Os investimentos líquidos em Rendimento Variável foram avaliados em 674 Milhões deUSD, representando 14% da carteira total;

459 Milhões deUSD da dotação da carteira de 2,7m.M. USD emprivateequityforam já investidos emactivosem Angola ea nível da região da África subsariana;

Os principais ganhos dos sete fundos de investimento emprivateequityregistaram-se no Fundo paraAgricultura (0,11m.MUSD), no FundoparaInfra-estrutura(0,12m.M. USD) enoFundo para Silvicultura(0,04m.M. USD), o que compensou a depreciação de capital de 0,02m.M. USD dos quatro fundos restantes;

Nenhum capital adicional foi pago ao FSDEA pelo Governo.

Comentando sobre o desempenho do Fundo, José Filomeno dos Santos, Presidente do Conselho de Administração do FSDEA, disse: "com o FSDEA a comemorar o seu quinto aniversário, estou muito contente com o resultado alcançado em um período tão curto de tempo. Continuamos a registar uma apreciação contínua da carteira de private equity. Os ganhos de capital que continuamos a realizar são um testemunho do progresso inquestionável na implementação da política de investimento do FSDEA definida pelo Governo de Angola. Os resultados para o segundo trimestre confirmam um bom equilíbrio entre o crescimento e a rentabilidade."

"É essencial investir de forma prudente e apoiar o desenvolvimento do sector não-petrolífero nacional, para contrabalançar o ambiente macroeconómico desafiante, a nível nacional e internacional". Acrescentou José dos Santos.

O Fundo Soberano de Angola (FSDEA) é um Fundo Soberano pertencente integralmente ao Estado da República de Angola. O Fundo está estabelecido em conformidade com padrões de referência internacionais de governança e desenvolve uma carteira de investimento num número variado de sectores e classes de activos, de acordo com a política de investimento e as directrizes estabelecidas pelo Estado. Ao privilegiar investimentos que geram retornos financeiros a longo prazo e que são socialmente potenciadores, o FSDEA desempenha um papel importante na promoção da prosperidade sócio-económica de Angola, gerando riqueza para os angolanos.

