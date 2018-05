Faleceu Rosado Fernandes, antigo reitor da Universidade de Lisboa

É com profundo pesar que a Universidade de Lisboa comunica o falecimento falecimento do Professor Raúl Miguel Rosado Fernandes, reitor da Universidade entre 1979 e 1982.

Nesta hora de profunda consternação prestamos-lhe a nossa homenagem, evocando o seu contributo para a afirmação da Universidade de Lisboa e em particular da sua Faculdade de Letras.

Nascido a 11 de Julho de 1934, Raúl Miguel Rosado Fernandes licenciou-se em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde conclui o doutoramento em 1962, apresentando uma dissertação intitulada O Tema das Graças na Poesia Clássica. Logo após a conclusão do doutoramento, inicia as funções de docente como Primeiro Assistente de Filologia Clássica. Foi Professor Visitante na City University of New York. Regressou a Portugal poucos anos antes do 25 de Abril, época a seguir à qual teve papel preponderante nos destinos da agricultura portuguesa. No seu regresso à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa ocupa o lugar de Professor Extraordinário e, por último, o lugar de Professor Catedrático, desde 1974 até 2004, o ano da sua jubilação.

Conselheiro da Ordem do Infante D. Henrique e Académico Correspondente da Academia das Ciências de Lisboa desde 1997, para além da vida académica, Rosado Fernandes manteve ainda carreira política, sendo deputado à Assembleia da República Portuguesa e ao Parlamento Europeu pelo CDS-PP. Foi Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal.

Foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem Civil do Mérito Agrícola, Industrial e Comerciale ainda com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, sendo Conselheiro desta Ordem.

O corpo do Professor Raúl Miguel Rosado Fernandes está em câmara ardente na Basílica da Estrela, de onde sairá dia 14, às 14:30h.

A.Sobral