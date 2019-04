Coordenação internacional contra NATO

Nasce, em Livorno, a coordenação do território militarizado e um observatório nacional sobre a presença militar USA, em Itália

A Toscana está a fortalecer-se em todas as frentes. Em Livorno, uma extensa rede de representantes da sociedade civil encontrou-se numa Assembleia Nacional, em Villa del Presidente, em 6 de Abril, promovida pela Rete Civica Livornese Contro la Nuova Normalità della Guerra, Tavolo della Pace Val di Cecina e pela WILPF Italia.

Na Assembleia deram um importante contributo os representantes dos movimentos territoriais anti militaristas que se opõem à presença das bases militares e dos portos nucleares: Trieste, Sigonella, Aviano, Ghedi, Vicenza, Pisa e Livorno. Estiveram impossibilitados de participar os representantes da Sardenha e de Nápoles.

Objectivo da Assembleia:

Ø Criar uma Coordenação apartidária e autofinanciada que irá elaborar um Observatório sobre a presença USA, em Itália. O arquivo online recolherá documentação e notícias para monitorar não só as actividades das forças armadas USA e o movimento de armas e obras nas bases e à voltas delas, mas também as acções de influência política em relação às instituições, ao empreendedorismo e ao mundo político.

Ø O controlo da recém-criada Coordenação também se estende aos crimes cometidos pelos militares presentes em Itália e aos processos judiciais que, de várias maneiras, têm relação com membros das Forças Armadas USA (ver o massacre de Cermis).

Ø Por último, mas não menos importante, será proposto salientar os custos económicos da presença dos EUA e da NATO que recaem pesadamente sobre os orçamentos do nosso Estado: 80 milhões de euros por dia, subtraídos às políticas de paz.

Para aprofundar melhor as questões e divulgar o seu conhecimento, será publicado um relatório na forma de um LIVRO BRANCO, que será actualizado anualmente.

Livorno, com o seu porto nuclear e a base militar americana de Camp Darby, representa uma área estratégica fundamental para todas as guerras dos EUA, em total oposição à nossa Carta Constitucional, e transforma a Toscana num corredor de armamentos, munições e meios de guerra.

É a partir do porto de Livorno que partem todas as bombas que estão a exterminar o povo do Iémen pelas mãos dos sauditas, atrás dos quais se encontra a direcção e comando do Pentágono. Por este motivo é que a Rete Cívica de Livorno, contra as novas normas da guerra, e a Tavolo per la Pace della Val di Cecina, organizam protestos mensais para coincidir com o desembarque dos navios americanos da Global Logstics, no estaleiro de Livorno. As acções de protesto são realizadas na via Grande, em Livorno, na Piazza Grande. A próxima está programada para o dia 13 de Abril, às 16h.

A.B.C.D. (Assemblea Beni Comuni Diritti) Firenze/Arci Bassa Val di Cecina / Associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba Federazione Toscana /Associazione Mestizaje Cecina/ Associazione EncuentrArte Riparbella/ Azione Civile coord. naz. / Ass. ITA-NICA Livorno / Comitato Amici e Parenti delle Vittime dei Veleni di Guerra Siena/Fermiamo la guerra Firenze/P.CARC Federazione Toscana / P.C.I. Federazione Toscana / Medicina Democratica Livorno e provincia / NOGNN coord. naz./Tavolo per la Pace della Val di Cecina/ WILPF Italia) /Movimento nonviolento Livorno

Jeff Hoffman

00

Jeff Hoffman

Coordenador pro-tempore de Tavolo per la Pace della Val di Cecina e activista de NO GUERRA NO NATO. Information Safety and Freedom foi a organização onde dei os primeiros passos de activista da informação. A ISF era composta pela Arci, Acli e Sindacato dos Jornalistas. Era no final dos anos 90. Responsável durante alguns anos pela assessoria de imprensa da comissão Arci Bassa Val di Cecina, da qual ainda sou membro da delegação pelas políticas de paz. Estagiário para a vida. Escola de Jornalismo, em São Francisco, e Ciência para a Paz, em Pisa.

https://www.pressenza.com/it/2019/04/nasce-a-livorno-il-coordinamento-dei-territori-militarizzati-e-un-osservatorio-nazionale-sulla-presenza-militare-usa-in-italia/

14.04.2019 - Livorno - Jeff Hoffman

(Foto dE Jeff Hoffman)