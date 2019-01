Israel realizou novo ataque aéreo contra a Síria



Caças israelistas voltaram a atacar território sírio esta sexta-feira. As forças sírias confirmam a intercepção de maior parte dos mísseis, só tendo sido atingido um armazém no aeroporto de Damasco.



O ataque aéreo israelita decorreu às 23h15 desta sexta-feira, com os mísseis a serem lançados por caças provinientes da região de Galileia, em direcção dos subúrbios de Damasco, relata a agência SANA.



Segundo a agência de notícias síria, fontes militares confirmaram que os sistemas antiaéreos foram activados imediatamente. A maior parte dos mísseis foram interceptados e abatidos no ar. O único alvo atingido foi um armazém no aeroporto de Damasco.



Os efeitos limitados da «agressão israelense» não afectaram o tráfego no Aeroporto Internacional de Damasco, afirmou ainda uma fonte do Ministério do Transporte à SANA.

Até ao momento, Israel não confirmou a realização de qualquer ataque, conforme é hábito. Em Dezembro passado, na altura do Natal, seis caças israelitas utilizaram dois aviões civis como escudo para lançar um outro ataque contra a Síria. Os mísseis abatidos também tinham alvos nos arredores de Damasco.



