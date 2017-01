Quase um milhão de trabalhadores na construção civil perderam o emprego no Brasil

Brasília (Prensa Latina) Quase um milhão de trabalhadores perderam seu emprego nos últimos 26 meses no Brasil, revelou hoje uma investigação do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo e a Fundação Getulio Vargas.

Só entre janeiro e novembro do passado ano foram cortados 461,849 postos de trabalho, indicou o estudo, segundo o qual a deterioração do mercado trabalhista afeta a quase todas as regiões do país, ainda que até agora as mais golpeadas são o Norte e o Centro-Oeste.

A pesquisa sublinhou que com a queda dum -2,2 por cento no nível de emprego registado em novembro passado com relação a outubro, o setor da construção acumula 26 meses consecutivos de declive.

Além do contínuo decrecimento do volume de obras, nos dois últimos meses de 2016 reduziu-se o nível de emprego no ramo, pois muitas construções terminaram-se e as novas iniciar-se-ão somente a partir de agora, comentou o presidente do sindicato paulista, José Romeu Ferraz Neto.

O dirigente sindical expressou sua preocupação pelo decrecimento, no mês de novembro, dos indicadores da atividade em segmentos que precedem ao início de novas obras, ou seja, a preparação de terrenos e os trabalhos de engenharia e arquitetura, que acusaram mermas respectivas de -3.73 e -1,87 por cento.

