Esperado com ansiedade no México ex-presidente boliviano Evo Morales

México, 12 nov (Prensa Latina) México espera com ânsias a chegada a este país do ex-presidente de Bolívia Evo Morales, que saiu ontem de seu país em um avião militar o qual foi abastecido de gasolina no Paraguai.

Nesse país sul-americano esteve um bom tempo pela madrugada até sair rumo ao México, motivo pelo qual atrasou sua chegada ao aeroporto da capital onde esperam o acontecimento dezenas de jornalistas, principalmente cinegrafistas e fotógrafos.







Ainda que não há uma hora fixa estabelecida publicamente, e todo o percurso de Morales se manteve com muita discrição, as versões apontam a que o aparelho aterrissará na Cidade do México às nove da manhã, hora local.







O avião em que viaja é um Gulfsteam 550, matrícula XC-LOK e número de registro 3916. Espera-se que a aeronave se estacione em o antigo Hangar Presidencial, agora Sexto Grupo Aéreo, onde na madrugada chegaram três veículos pertencentes à Secretaria de Relações Exteriores.







Os profissionais da imprensa realizaram uma vigília toda a madrugada em frente à enorme porta das instalações que se utilizam para receber a chefes de Estado que visitam México, a um custado do Terminal Dois do Aeroporto Internacional.







A OEA foi a entidade que propiciou o golpe ao declarar ilegal o triunfo eleitoral de Evo Morales nas últimas eleições quando foi reeleito, sem apresentar prova alguma que avalara a afirmação de seu secretário geral Luis Almagro.







Morais declarou em Cochabamba que sua estada no México será provisória e que regressará ao seu país.







