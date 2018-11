Os grupos paramilitares são responsáveis pelo deslocamento forçado em Rio Sucio Chocó

No dia 31 de outubro, no município de Rio Sucio, no estado do Chocó, um grupo paramilitar composto de mais de 20 pessoas fortemente armadas sob o mando de vulgo Fabio incursionou na vereda Rio Ciego, nas proximidades da bacia do rio Salaqui. Nesta incursão paramilitar foram deslocados de maneira forçada os integrantes da FARC em processo de reincorporação que se haviam assentado no referido território com o propósito de desenvolver projetos produtivos e ações de reincorporação.

O grupo paramilitar advertiu aos integrantes da FARC, os líderes regionais, entre os quais se encontrava EVER RAMOS GALLEGO, presidente do Conselho local, e à comunidade em geral que deviam abandonar de imediato o território, pois, do contrário, seriam assassinados.

Hoje nossos companheiros e as comunidades da região se encontram deslocados no perímetro urbano do município e demandam atenção imediata para atender sua situação de saúde, vestuário e alimentação.

Além disso, queremos fazer um enérgico chamado ao Estado colombiano, encabeçado pelo Governo Nacional, para que atue em consequência e combata efetivamente as estruturas paramilitares que hoje se fortalecem em mais de 28 estados do país. De igual forma solicitamos a intervenção da comunidade internacional, em especial a II Missão das Nações Unidas e o Escritório do Alto Comissionado das Nações Unidas para que atuem frente a esta difícil situação.

Já basta! do silêncio cúmplice ante as denúncias das comunidades, que só produzem o fortalecimento desses grupos e a sabotagem do processo de Paz. O governo não pode seguir permitindo o desmantelamento dos instrumentos legislativos criados pelo Acordo de Paz.

Conselho Político Nacional

Força Alternativa Revolucionária do Comum

1º de Novembro de 2018

Tradução > Joaquim Lisboa Neto