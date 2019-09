Papa Francisco nomeia novo cardeal em Cuba

Cidade do Vaticano, (Prensa Latina) O arcebispo de San Cristóbal de Havana, monsenhor Juan da Caridade García Rodríguez, será proclamado como novo cardeal no próximo 5 de outubro, segundo anunciou o papa Francisco.

O pontífice informou sobre o próximo colégio cardinal no Vaticano e comunicou os nomes dos novos cardeais neste domingo, depois da oração do Ángelus na praça de San Pedro.

García Rodríguez substituiu em 2016 o cardeal Jaime Ortega, recentemente falecido, como arcebispo da arquidiocese de San Cristóbal de Havana.

Nascido em Camagüey em 1948, o prelado iniciou seus estudos filosóficos e teológicos no seminário San Basilio Magno, na cidade El Cobre, nos arredores de Santiago de Cuba, e concluiu sua preparação no seminário San Carlos e San Ambrosio, em Havana.

Em 1972 foi ordenado sacerdote no templo paroquial de Nossa Senhora da Candelária, da cidade de Morón, na província cubana de Ciego de Ávila; em 1997 nomeado bispo auxiliar de Camagüey; e em 2002 convertido em arcebispo da arquidiocese de Camagüey.

Em fevereiro do 2007 foi nomeado pelo papa Bento XVI membro do Pontifício Conselho de Justiça e Paz.

O novo cardeal cubano será um dos 10 novos cardeais eleitores em um futuro conclave, enquanto os outros três prelados serão membros do Colégio de Cardeais, mas por motivos de idade não poderão votar no próximo conselho para a eleição do pontífice.

Integram também a lista de cardeais eleitores o espanhol monsenhor Miguel Ángel Ayuso, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter- religioso; o português monsenhor José Tolentino Mendocía, bibliotecário da Santa Romana Igreja; o indonésio monsenhor Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arcebispo de Jacarta.

Também o congolês monsenhor Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap, arcebispo de Kinshasa; o luxemburguês monsenhor Jean-Claude Hollerich, Sj, o arcerbispo de Luxemburgo; e o guatemalteco monsenhor Alvaro L. Ramazzini Imeri, bispo de Huehuetenamgo.

Ao lado deles estarão o italiano monsenhor Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha; o marroquino monsenhor CristoÌübal LoÌüpez Romero, arcebispo de Rabat; e o tcheco-canadense P. Michael Czerny, subsecretário da Seção de Migrantes do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Segundo o serviço de imprensa do Vaticano, destes cardeais o papa Francisco destacou que sua origem expressa a vocação missionária da Igreja católica.

O pontífice elegeu, também, para o próximo conclave ao tunecino monsenhor Michael Louis Fitzgerald, arcebispo Emérito De Nepte; ao lituano monsenhor Sigitas Tamkevicius, Sj, arcebispo emérito De Kaunas; e ao angolano monsenhor Eugenio dal Corso, Psdp, Bispo Emérito de Benguela; todos maiores de 80 anos e por isso cardeais não eletivos.

