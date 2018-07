Programa do CITEMOR

Venho informar o programa do Citemor - 40º Festival de Montemor-o-Velho, que decorre de 19 de Julho a 11 de Agosto em Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz.



Concerto de Abertura com IVO DIMCHEV

A música arranca em força na edição de 2018, estabelecendo uma ligação fundamental com a dinâmica identitária do festival, dando a conhecer ao público português o búlgaro Ivo Dimchev, um artista emblemático presente regularmente nos principais palcos das artes performativas.

O seu trabalho é uma intensa e colorida mistura de performance art, dança, teatro, música, ilustração e fotografia. Autor de mais de 30 espectáculos - quase sempre geradores de controvérsia - para os quais compôs e interpretou inúmeras canções, Ivo Dimchev começou a apresentar estas músicas em concerto e gravou posteriormente dois discos: "Songs from my shows - Live" e "Sculptures".

A voz de Ivo Dimchev é um conjunto de paradoxos, simultaneamente rugosa e límpida, rude e lírica, extravagante e sóbria. No espaço entre estes extremos revela-se uma complexidade que não pode ser reduzida a um "virtuosismo" vocal. É nestas antíteses que se estabelecem diálogos e confrontos entre estéticas musicais e performativas que questionam o "gosto", o "belo", o "exótico". Dimchev despega-se do corpo - um corpo em constante metamorfose e, por vezes, em convulsão - e materializa-o na voz. É esta maleabilidade interpretativa, esta entrega total à vocalidade que parece dar forma às suas composições musicais, também elas camaleónicas, fluídas, inquietantes e, por vezes, perturbadoras.

Recentemente adoptou I-VO como assinatura para a sua obra musical, que apresentará em concerto no Teatro Académico de Gil Vicente, quinta-feira, 19 de Julho, às 21:30.



https://youtu.be/U9T7ficcRtY

https://youtu.be/0lHxrRI-lqc



www.ivodimchev.com



Programa do festival em anexo. Mais informações www.citemor.com

No acesso a todos os espectáculos do programa é o espectador que define o preço do bilhete.



www.citemor.com