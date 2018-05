Irã ameaça 'destruir por completo' maiores cidades de Israel

A advertência foi transmitida através da televisão estatal iraniana na sexta-feira (11).

O clérigo iraniano de alto nível Ahmad Khatami afirmou no ar da televisão estatal que o Irã aniquilará a capital de Israel, Tel Aviv, e a terceira maior cidade, Haifa, se o país atuar "imprudentemente".

"Não temos nada a ver com a bomba nuclear, ao invés disso, nossa política é uma política de contenção. Nessa direção, o poder de mísseis do Irã está crescendo a cada dia para que Israel não possa dormir, temendo essa força. Se Israel atuar imprudentemente, nós destruiremos Tel Aviv e Haifa por completo", declarou.

Na madrugada de 10 de abril as Forças de Defesa de Israel realizaram um ataque aéreo a posições do Irã na Síria em resposta a um suposto ataque com mísseis de Teerã a partir do território sírio.

Avaliando os ataques, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ressaltou que um total de 28 caças participaram da operação. Foram lançados mais de 60 mísseis, tendo a maioria deles sido derrubada pela defesa antiaérea síria.

http://www.iranews.com.br/ira-ameaca-destruir-por-completo-maiores-cidades-de-israel/

Foto Por Albeiro Rodas (Albeiror24 em Wikipédia em espanhol) - Obra do próprio, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=962079