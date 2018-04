Cuba expressa solidariedade com Lula

Havana, 6 abr (Prensa Latina) O diretor-geral da América Latina e do Caribe no ministério cubano de Relações Exteriores, Eugenio Martínez, expressou ontem a solidariedade deste país antilhano com o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

A declaração do alto funcionário, publicada no portal da chancelaria cubana, recorda que o Supremo Tribunal Federal do Brasil rejeitou o recurso de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente e líder do Partido dos Trabalhadores.

'Como se confirmou nos últimos minutos, esta decisão abre caminho para uma possível e iminente detenção de Lula, ato que seria gravíssimo', considerou Martínez.

'A decisão é uma nova expressão da contínua e injusta campanha contra Lula, contra o Partido dos Trabalhadores e as forças de esquerda e progressistas no Brasil', acrescentou.

Martínez assinalou que o ex-presidente brasileiro continua gozando de um amplo apoio popular, simpatias e reconhecimento internacional como resultado dos êxitos da gestão de seu governo, que beneficiou as grandes maiorias.

Precisamente é a este setor que tentam privar do direito de elegê-lo novamente como seu presidente, para abrir passagem a uma onda neoliberal e reverter suas conquistas, argumentou o alto funcionário cubano.

