No IEA, curador da próxima Bienal de SP apresentará sua trajetória e seus projetos

No próximo dia 13 de dezembro, às 14h30, o Grupo de Pesquisa Fórum Permanente: Sistema Cultural Entre o Público e o Privadopromoverá um debate com Gabriel Pérez-Barreiro, curador da 33ª Bienal de São Paulo, que acontecerá de 7 de setembro a 9 de dezembro de 2018. No encontro, que vai acontecer na Sala de Eventos do IEA, Pérez-Barreiro falará de sua experiência profissional e de seu projeto para a Bienal. Para assistir à conferência não é necessário fazer inscrição prévia. É possível, ainda, acompanhar a transmissão ao vivo pela web

por Vinícius Sayão

O evento terá também a participação de convidados no meio artístico e museológico, com dinâmica semelhante aos encontros com Paulo Herkenhoff e Jochen Volz, que aconteceram em 2016 e 2017, respectivamente, e também promovidos pelo Grupo de Pesquisa Fórum Permanente do IEA. A mediação será de Martin Grossmann, da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, coordenador do grupo de pesquisa e da Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura e Ciência.

Sobre Gabriel Pérez-Barreiro

Além de curador da 33ª edição da Bienal de São Paulo, o espanhol Pérez-Barreiro foi curador geral da 6ª Bienal do Mercosul em Porto Alegre, em 2007, e curador de arte latino-americana no Blanton Museum of Art da Universidade do Texas, em Austin, EUA.

Ele é diretor da Collection Patricia Phelps de Cisneros, em Nova York e Caracas, e dirigiu a área de artes visuais da Americas Society, de Nova York. Além disso, foi coordenador de exposições da Casa de América, de Madri, e curador-fundador da Coleção de Arte Latino-Americana da University of Essex, no Reino Unido.

É doutor em História e Teoria da Arte pela Universidade Essex, Reino Unido, e especialista em História da Arte e Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Aberdeen, também no Reino Unido.

