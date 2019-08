Francês, apresentador de TV, dá dicas de restaurantes imperdíveis no Rio

Benjamin Cano Planès aponta pratos e ambientes que causam uma experiência única

O turismo no Rio de Janeiro se notabiliza pelas belas paisagens e praias cariocas. Mas na hora da fome, sempre bate uma dúvida sobre o local e cardápio mais adequados para o dia, horário e estação do ano.



Francês de Toulouse, o apresentador de TV, Benjamin Cano Planès mora no Rio desde 2009, quando se tornou investidor no ramo imobiliário da cidade. O lado gastronômico continuou aflorado e o fez buscar novas experiências culinárias. Visando sanar essas e outras dúvidas, Benjamin indica os melhores restaurantes para se conhecer no Rio.

Le Pûle

Rua jangadeiros 10, Ipanema, na praça general Osório.

Meu lugar preferido para almoço e para tomar um drink no final do dia.

No verão é possível encontrar no menu um PokéBall de atum maravilhoso.

Já no inverno, o atum em crosta é fantástico!

Sempre acompanhado de uma taça de vinho rosé da frança.

Como gosto muito de sobremesa, confesso que o cheesecake é um pecado!



O também francês Laurent Rinaldo, é um dos três administradores do Le Pulê e sempre bate um simpático papo com os clientes, com seu sotaque francês, é super agradável!

Importante: chegar cedo pois sempre está cheio, fica a dica!

Azumi

R. Min. Viveiros de Castro, 127 - Copacabana

Quando eu quero comer um bom prato japonês, existe apenas um único lugar no Rio de Janeiro, é o verdadeiro japonês tradicional. É o Azumi! O restaurante está completando 30 anos de vida e vale ficar atento ao Instagram pois chefs renomados estão marcando presença no local para os eventos comemorativos

Minha dica: procure sentar no bar na frente do sushiman, e comer apenas o que ele lhe recomendar,. tipo as coisas mais fresquinhas do dia, se forem as ostras, fique com as ostras, se for sashimi de peixe branco, vá por isso, assim estará super bem servido. Os atendentes são só amores.

Iara - Mar & Bar

Rua Dias Ferreira, 64 - Leblon



Se você não conhece esse lugar, tem de correr! O anfitrião e meu amigo, Vincent, recebe você no ambiente retrô, chique e elegante que conta com muita gente bonita e presença de celebridades. Como já adianta o próprio nome, a especialidade da casa é de frutos de mar.



A comida é muito boa e os drinques maravilhosos! Meu prato preferido é a lagosta. Mas antes, a melhor pedida são os rolos vietnamitas de camarão. Gente, é uma delícia!

O famoso restaurante do novo hotel Arpoador tem cardápio assinado pela chef Roberta Sudbrack! Pela chef, já sabemos quanto saboroso são os pratos.



E gosto muito de ir tomar meu café da manhã no ARP. O café é servido até o meio dia!

Sente na varanda aberta de frente a praia do Arpoador, observe o mar com os recomendados ovos beneditinos. É uma sensação maravilhosa!

Instagram: @benjamincanoplanes

Site: www.benjamincanoplanes.com