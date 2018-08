Irã testa míssil balístico no estreito de Ormuz



O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica lançou um míssil balístico antinavio no estreito de Ormuz, segundo comunica a imprensa ocidental, embora Teerã ainda não tenha confirmado essa informação.



Segundo a Reuters, o Irã realizou o teste na semana passada, durante os exercícios navais que Washington interpretou como uma mensagem para os EUA em resposta às sanções contra Teerã.



Se tratou de um míssil balístico de curto alcance Fateh-110, relata o canal Fox News.

O lançamento, segundo a mídia, foi realizado a partir da base naval do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica em Jask, no sudeste do país, e foi detectado pelos satélites espiões dos EUA.



Irã realizou um lançamento do míssil balístico Fateh-110 Mod 3 no decurso de manobras navais. O míssil foi disparado do sudeste do Irã e voou aproximadamente



De acordo com oficiais, o Fateh-110 Mod 3 voou mais de 100 milhas (aproximadamente 160 km) sobre o deserto iraniano. “Foi de costa a costa”, disse uma autoridade norte-americana que comentou o lançamento ao Fox News.Este é o primeiro teste conhecido do Fateh-110 desde março de 2017. Um dos mísseis lançados no ano passado destruiu uma barcaça localizada a aproximadamente 250 km.



