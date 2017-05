Mayara Motti muda o visual para novo trabalho

Lembra dos longos cabelos Mayara Motti no BBB? Pois pode dar adeus àquela imagem. A ex-sister passou por uma transformação na tarde desta quarta-feira, no salão Coiff1RST, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.A gata mudou o visual para um novo trabalho. Mas fez mistério e não revelou do que se trata sua nova empreitada.

A ex-BBB deu adeus às longas madeixas

O cabelo e o estilo de Mayara foram analisados pelo cabeleireiro Evandro que optou por um Long Bob, corte com comprimento médio. Segundo ele, este é o ideal para quem não tem muito volume.

Com esse corte, o profissional das tesouras buscou sofisticar e rejuvenescer o visual,deixando Mayara ainda mais linda. "É um corte prático que vai facilitar muito o dia a dela", disse o cabeleireiro.

