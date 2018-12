Pessoas com a pele muito morena ou negras podem fazer tattoo colorida?

Tatuador Felipe Cruz também fala sobre outras funções da tatuagem, como cobrir cicatrizes

Quem quer fazer tatuagem precisa saber que não basta apenas escolher o desenho, precisa também compreender que os traços e cores estejam de acordo com o seu tom de pele. Pelo menos é o que garante o tatuador Felipe Cruz, que há 15 anos atua no mercado de rabiscos.

Segundo o profissional que atende em Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Barra, na Zona Oeste do Rio, tattoos coloridas, por exemplo, não são indicadas para pessoas com a pele morena ou negra.

"Quem tem a pele muito morena, eu aconselho traços ou realistas, aí uso tons não tão escuros para fazer o contraste. Quando a pessoa quer colorida, eu uso cores mais abertas, como vermelho, verde ou tons de amarelo e roxo. Em negras, não uso cor, pois fica com a coloração boa no dia, mas depois que a pele cicatriza, como a melanina da pele tem a tendência de escurecer a área que foi lesionada ( no caso, tatuada), automaticamente, os tons vão ficar escuros e sem definição. Então, em peles negras, eu indico pelo com traços ou realismo preto e cinza. Por eu ser negro eu entendo bem essa questão e repito a colorida fica boa apenas no dia", explica o profissional, que diz que a idade média dos seus clientes é de 19 a 50 anos.

Outra questão importante é que tatuagens servem também para cobrir cicatrizes, neste caso a pessoa pode cobrir com um desenho ou pigmentos no tom da pele. Felipe conta que gosta muito de tatuar cicatrizes.

"É muito bom, levanta a autoestima. Já cobri até áreas com vitiligo e o resultado ficou muito bom. Eu gosto muito, principalmente, se for refazer aureola da mama; área que perdeu pigmentação; corrigir cesariana, e outras cicatrizes de ponto", conta o tatuador, que fala que nem sempre é possível cobrir a marca imediatamente:

"Quando a queloide está muito alta, precisa fazer antes um tratamento para diminuir. Mas fora isso, a gente consegue trabalhar perfeitamente".

