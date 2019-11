Rússia defende solução pacífica de disputas políticas na Bolívia

Moscou, 10 de novembro (Prensa Latina) A Rússia defende uma solução pacífica para as discrepâncias políticas que hoje atormentam a Bolívia e considera pedidos contraproducentes da oposição não sistêmica do país para demitir com força o governo.

Defendemos uma solução rápida das discrepâncias entre as forças políticas bolivianas dentro da estrutura constitucional, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, María Zajarova, citada aqui pela televisão capital.



Consideramos inadmissíveis as tentativas de algumas forças políticas de aliviar as tensões em torno do trabalho de especialistas internacionais e exercer pressão sobre elas, o que poderia dificultar a emissão de um julgamento objetivo, disse ele.







Zajarova referiu-se, assim, à revisão do processo eleitoral, após as eleições de outubro passado, em que o presidente Evo Morales obteve mais de 47% dos votos, para vencer no primeiro turno, com 10 pontos de vantagem sobre o seu rival mais próximo.







As declarações da oposição não sistêmica boliviana de que eles rejeitam os resultados da auditoria antecipadamente, seu ultimato às autoridades e os pedidos de demissão forçada do governo não contribuem para normalizar a situação no país, disse Zajarova.







Isso contraria o interesse do povo boliviano, disse a porta-voz, em meio a atos violentos da oposição extremista boliviana que assaltou a sede da rádio e televisão estatais, tomou edifícios públicos e incendiou casas de membros do executivo.







Gostaríamos de enfatizar mais uma vez que a Rússia está interessada em uma América Latina política e economicamente estável, disse o chefe do Departamento de Imprensa do Ministério de Relações Exteriores da Rússia.







Desenvolvemos com todos os países da região, incluindo a Bolívia, uma cooperação mutuamente benéfica, baseada na igualdade, respeito e não interferência nos assuntos internos, de acordo com a Carta da ONU e as regras do direito internacional, esclareceu. .







Nesse sentido, o Centro de Situações de Crise do Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu uma recomendação a seus cidadãos para que planejassem suas possíveis viagens ao país sul-americano de forma responsável.







Tomamos nota das especulações reproduzidas pela mídia sobre um novo caso da suposta 'interferência russa' que desta vez supostamente ocorreu na Bolívia, disse a autoridade.







Como nos casos anteriores, as acusações carecem de provas e são absolutamente infundadas, disse Zajarova.







Nesta ocasião, a fonte original das desinformações era um site, especificamente da empresa Proekt, registrado em um país com custos no Mar Báltico que, às custas de patrocinadores estrangeiros, publica materiais anti-racistas personalizados, disse a porta-voz.







