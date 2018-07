Presidente suíço diz que o acordo com o Irã é uma grande vitória para a diplomacia

Pars Today- O presidente da Suíça, Alain Berset, descreveu nesta terça-feira o acordo nuclear de julho de 2015, conhecido como o Acordo Iraniano, como uma grande vitória diplomática.

Bern é o defensor do acordo com o Irã e pede a todos os lados do acordo nuclear que continue sua implementação, disse o presidente Berset no Fórum Empresarial Suíça-Irã, realizado na capital suíça com a participação do presidente iraniano Hassan Rouhani.

A rica civilização do Irã e o alto nível da cultura iraniana garantem boas relações entre Berna e Teerã em todas as áreas, disse o presidente suíço.

Ele prosseguiu dizendo que a Suíça está disposta a continuar o intercâmbio financeiro com o Irã e que a formação do primeiro comitê econômico conjunto entre os dois países é um passo nesse sentido.

O presidente suíço também pediu cooperação científica e tecnológica direta entre os dois países.

Ele disse ainda que os dois lados, durante a visita do presidente iraniano a Berna, assinarão novos acordos de cooperação nas áreas de transporte, saúde e ciência.

Enfatizando a necessidade de apoiar a cooperação entre os setores privados dos dois lados, o presidente Berset disse que os laços entre Berna e Teerã sempre foram fortes e continuarão assim.

O presidente do Irã, a convite oficial de sua contra-parte suíça, iniciou sua turnê européia para duas nações em 2 de julho.

Berna é a primeira visita européia do presidente Rouhani depois da saída dos EUA em 8 de maio do acordo com o Irã.

http://www.iranews.com.br/presidente-suico-diz-que-o-acordo-com-o-ira-e-uma-grande-vitoria-para-diplomacia/