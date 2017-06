"Lutadora mais Sexy do Brasil" posa para Playboy e fala sobre sexo: "Mínimo 30 min de preliminares"

Jamila Sandora foi a primeira entrevistada em um canal do Youtube e respondeu perguntas 'quentes'

A revista Playboy estreou o programa 'Quase Nuas' no seu canal do YouTube e a ring girl e lutadora de MMA Jamila Sandora foi uma das primeiras entrevistadas. Ela respondeu a perguntas quentíssimas sobre sexo. Em uma delas questionada quanto tempo deve durar uma relação sexual, a beldade não se acanhou em responder.

" No mínimo 30 minutos de preliminares", respondeu a gata, que disse também que a maioria dos homens não sabe fazer sexo oral.

No programa, a cada pergunta que a convidada se recusa responder ela tem que tirar uma peça de roupa. Jamila, que é considerada a lutadora mais sexy do cage no Brasil, terminou a entrevista de lingerie.

A atleta também fez um ensaio de fotos sensuais para o site da publicação. Sobre posar completar nua, ela diz: "Já fui convidada. Não tenho coragem, mas quem sabe por uns R$ 2 milhões ( risos)".

Foto Adilson/ Divulgação