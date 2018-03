Jane Muniz é homenageada no 2º Prêmio PEM

Projeto reconhece trajetórias de sucesso com tema que enobrece o poder da mulher empreendedora.

"O Poder da Mulher que Empreende" foi o tema escolhido para a segunda edição do Prêmio PEM, que aconteceu em São Paulo na última quinta-feira, 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O objetivo foi reconhecer e prestigiar mulheres com histórias consideradas grandes exemplos para o empreendedorismo no país.

"O PEM traz esse tema justamente pelo empoderamento, coragem e espaço que a mulher vem conquistando dia após dia. Mulher tem uma força inigualável de superação, resiliência e o prêmio PEM nasceu com este propósito: dar notoriedade para que o poder de suas iniciativas sirva de exemplo e inspiração para que outras mulheres também façam a diferença,independentemente do cenário, das opiniões ou das estatísticas", ressalta Graça Bomfim, idealizadora do prêmio.

Jane Muniz, sócia fundadora do Spa das Sobrancelhas, rede de franquias com mais de 400 unidades comercializadas pelo Brasil, ressalta a importância de eventos que enaltecem o empreendedorismo feminino: "Gosto muito de eventos que motivam, inspiram e encorajam outras mulheres a seguir pelo ramo dos negócios. Me sinto extremamente feliz em apresentar a minhahistória, cheia de luta e desafios, para mostrar que se você tiver força de vontade, atitude e persistência, chegará lá! Me sinto muito horada em receber o prêmio PEM e em ser reconhecida por todo o trabalho que já realizei no mundo empreendedor". A empresária foi homenageada por toda a sua trajetória de sucesso como presidente da maior franquia de embelezamento do olhar do Brasil.

O evento contou com ainda com inúmeras atrações. Entre elas o show com a Banda da Marinha, Talk Show "As Cinco Faces de Eva", momento da beleza e histórias fascinantes de mulheres guerreiras. O Prêmio PEM é uma organização do Projeto Empreender Melhor em parceria com a Associação Peixe Vivo e diversos apoiadores.

